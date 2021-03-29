Фургон задел троллейбус на кольце в Петрозаводске (ВИДЕО)

На верхнем Чапаевском кольце произошла авария с участием троллейбуса.

Сегодня днем на верхнем Чапаевском кольце фургон по касательной задел троллейбус, поворачивавший от Лесного проспекта на улицу Чапаева.

ДТП произошло в момент, когда фургон пытался протиснуться на кольце между другими участниками дорожного движения.

Ролик выложен в паблике "Подслушано у водителей Птз и Карелии", видео снято камерой видеонаблюдения компании "Сампо".

Напомним, за прошедшие выходные на круговых перекрестках Петрозаводска произошло несколько ДТП.