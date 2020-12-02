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В Петрозаводске строители бросили неблагоустроенную дорожку со штырями (ФОТО)

Новости. Общество
10:08, 03 Декабря 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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Затянувшийся ремонт лестницы на улице Фрунзе стал серьезной проблемой для безопасности петрозаводчан.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились петрозаводчане, уставшие ждать окончания ремонта лестничного спуска на улице Фрунзе. Подрядчик до сих не доделал как лестницу, так прилегающие к ней дорожки.

"В минувшее воскресенье, 29 ноября, рабочие начали благоустраивать дорожку между домами № 18 и № 20 по улице Фрунзе. Они накрыли дорожку пленкой, установили штыри и … пропали. Сейчас ходить здесь стало небезопасно. В темноте и взрослый, и ребенок могут пораниться о торчащие из земли металлические прутья. Неужели эти штыри так и уйдут под снег? Когда закончится этот ремонт. Все лето ноги ломаем на спуске! И в зиму по разобранной лестнице ходим", – возмущены жители домов по улице Фрунзе.

Ранее в мэрии сообщали, что некачественный монтаж лестниц был выполнен подрядчиком ООО "Свой дом" на улицах Вольной и Фрунзе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2020-12-03 10:38:53
Да просто строителей достали всякие бездельники, которые бесцельно шастают по городу, лужи фотографируют и фоточки в интернетиках публикуют. Сказали: да пошли вы. Сами ремонтируйте своими айфонами кредитными. И ушли. И правильно сделали. Респект
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