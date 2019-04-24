В Петрозаводске строители перекрыли забором тротуар - пешеходы на дороге

Пешеходы вынуждены идти по проезжей части на улице Правды, так как строители перекрыли забором тротуар.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на котором запечатлел, как рабочие при строительстве дома на улице Правды, ограждая территорию забором, перекрыли тротуар.

"Улица Правды, напротив церкви, сегодня взяли и перекрыли тротуар, люди идут по проезжей части, - написал в комментарии к фото горожанин, - и а если женщина с коляской или ребёнок".