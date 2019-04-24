В Петрозаводске строители перекрыли забором тротуар - пешеходы на дороге

Новости по теме
Загрузка...
Пешеходы вынуждены идти по проезжей части на улице Правды, так как строители перекрыли забором тротуар.
В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на котором запечатлел, как рабочие при строительстве дома на улице Правды, ограждая территорию забором, перекрыли тротуар.
"Улица Правды, напротив церкви, сегодня взяли и перекрыли тротуар, люди идут по проезжей части, - написал в комментарии к фото горожанин, - и а если женщина с коляской или ребёнок".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.04.2019, 21:30
21.04.2019, 14:40
20.04.2019, 19:40
19.04.2019, 15:55
Аналитика
Сегодня 10:53
Обществоведение
Стартовал дачный сезон, и десятки тысяч жителей Карелии, соскучившиеся по своим "фазендам", приступили к обязательным работам.
22.04.2019 14:25
22.04.2019 10:56
22.04.2019 09:47
Чтиво
Сегодня 10:00
Без политики
Впереди лето – пора отпусков: кто-то отправится на курорты, кто-то на любимую дачу, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
Сегодня 09:14
22.04.2019 13:28
18.04.2019 14:10
Медиа
Новое
Сегодня 16:48
Опрос
Сколько вы зарабатываете в месяц?
Комментарии