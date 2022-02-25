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В Петрозаводске суд начал рассмотрение исков семьи экс-спикера горсовета Боднарчука к губернатору Парфенчикову

Новости. Криминал
17:21, 28 Февраля 2022
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

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В Петрозаводском городском суде началось рассмотрение исков бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука и его гражданской супруги к главе Карелии Артуру Парфенчикову.

Судья городского суда Наталья Тарабрина приступила к рассмотрению административного иска  Геннадия Боднарчука к Артуру Парфенчикову, Петрозаводскому совету и правительству Карелии. Боднарчук требует признать незаконными действия чиновников во время проверки сведений о доходах и имуществе его гражданской супруги Светланы Михайловой. Контроль имущественного и финансового положения Михайловой производился, когда губернаторская администрация изучала доходы и расходы самого Боднарчука, задержанного по подозрению в коррупции. В ходе проверок были обнаружены несоответствия, после чего Боднарчук лишился кресла экс-спикера горсовета. Таким образом, бывший председатель горсовета требует признать незаконной процедуру снятия его с поста в городском парламенте.

В суд также поступил административный иск от гражданской супруги Геннадия Боднарчука Светланы Михайловой. Ее требования аналогичны. Ответчиками в иске указаны Артур Парфенчиков и администрация главы республики Карелия. Михайлова требует признать незаконными действия главы республики в лице управления по вопросам противодействия коррупции в период проверок ее доходов и имущества. Истец просит признать незаконными действия главы республики по направлению прокурору Карелии результатов проверки имущественного положения Боднарчука. Обращение к прокурору имело целью дальнейшее обращение в доход бюджета имущества Михайловой и полученных от его реализации денег.

Суд соединил административные дела Геннадия Боднарчука и его супруги в одно производство.

Ранее «Столица на Онего» сообщала, что зкс-спикер Петросовета Геннадий Боднарчук потребовал признать незаконным решение Петросовета от 23 июня 2021 года, согласно которому он был освобожден от должности председателя городского парламента.

Геннадий Боднарчук заявлял, что решение Петросовета, лишающее его кресла спикера, является незаконным и подлежащим отмене. Как указано в иске, данное решение было принято по результатам обращения главы Карелии Артура Парфенчикова в адрес исполняющего обязанности председателя Петросовета Александра Ханцевича. В обращении содержалась информация о несоответствии расходов Геннадия Боднарчука его общим доходам в период с 2015 по 2019 год. В частности, в документе было указано, что Боднарчук не отразил сведения о ряде сделок.

Геннадий Боднарчук признал факт заключения перечисленных сделок, но пояснил, что лично он к ним не имеет прямого отношения. В иске указано, что стороной этих сделок была супруга фигуранта, с которой у экс-спикера горсовета не был заключен официальный брак.

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Комментарии

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