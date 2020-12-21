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В Петрозаводске суд рассматривает дело бизнесмена, обвиняемого в даче взятки депутату Матвееву

Новости. Криминал
08:20, 22 Декабря 2020
фото: © Столица на Онего
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Сегодня, 22 декабря, продолжится судебный процесс по уголовному делу строителя Александра Ивина, обвиняемого в даче взятки заместителю председателя Петросовета Валерию Матвееву.

Во вторник, 22 декабря, судья Петрозаводского городского суда Наталья Федичева продолжит рассмотрение уголовного дела руководителя ООО "Полит-Консалт" Александра Ивина. Компания фигуранта уголовного дела занимается строительством. Карельский Следком обвиняет Ивина в даче двухмиллионной взятки заместителю председателя Петросовета Валерию Матвееву.

С учетом заключенного Матвеевым и Ивиным досудебного соглашения с признанием вины, их дела будут рассматриваться в особом порядке, без вызова свидетелей и других судебных процедур, требующихся при рассмотрении дела в общем порядке. Также особый порядок предусматривает вынесение подсудимым более мягкого приговора.

По версии следствия, первоначально бизнесмен предполагал передать Матвееву 4 миллиона рублей.

Напомним, что запланированное на 27 ноября начало рассмотрения судьей Романом Парамоновым дела Валерия Матвеева не состоялось из-за болезни его адвоката Александра Яковлева. На сегодняшний день болеет сам судья Роман Парамонов. Новая дата рассмотрения дела Валерия Матвеева пока не назначена.

Суд по делу Александра Ивина начался 27 ноября. Фигурант признал свою вину. Как сообщила "Столице на Онего" адвокат подсудимого Светлана Вечерская, в связи с необходимостью получения судом дополнительных данных о личности Александра Ивина, следующее судебное заседание было запланировано на 22 декабря.

В разговоре с журналистом "Столицы на Онего" знакомые с Александром Ивиным строители отзывались о нем положительно и сообщили, что он очень тяжело переживает случившееся.

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