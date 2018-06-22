В Петрозаводске свечи зажгли в День памяти и скорби

В пятницу у Вечного огня собрались десятки горожан, сообщили в мэрии.

Ветераны, молодежь, представители общественных организаций, органов власти республики и города зажгли свечи и возложили цветы. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания.

22 июня – День памяти и скорби. 77 лет назад рано утром без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая Отечественная война. Она продолжалась 1418 дней и ночей. За это время СССР потерял почти 27 миллионов человек.