В Петрозаводске свечи зажгли в День памяти и скорби

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В пятницу у Вечного огня собрались десятки горожан, сообщили в мэрии.
Ветераны, молодежь, представители общественных организаций, органов власти республики и города зажгли свечи и возложили цветы. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания.
22 июня – День памяти и скорби. 77 лет назад рано утром без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая Отечественная война. Она продолжалась 1418 дней и ночей. За это время СССР потерял почти 27 миллионов человек.
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