890x80
Реклама
Новому Законодательному собранию – НОВЫЕ ЛЮДИ! (ВИДЕО)
10.09.2021 14:04
Хватит кормить Москву! Наши деньги должны работать на нас! (ВИДЕО)
09.09.2021 15:03
Общественная палата Карелии провела учёбу с блогерами-наблюдателями
12.09.2021 17:19
Проголосовать можете так, как вам удобно
12.09.2021 17:04
Кто будет наблюдать за ходом голосования на сентябрьских выборах?
12.09.2021 16:50
Питкярантский район - это музей под открытым небом (ВИДЕО)
11.09.2021 22:48
Пряжинский район - удивительное место, где дружно сосуществуют многие национальности (ВИДЕО)
11.09.2021 22:40
Бесплатный автобус для пенсионеров и инвалидов запустили до поликлиники №4 в Петрозаводске
Сегодня 07:25
В Петрозаводске разыскивают подростков, подозреваемых в краже дорогого микрофона (ВИДЕО)
Сегодня 12:56
Город в Карелии попал в топ-10 недорогих направлений отдыха в бархатный сезон 3
13.09.2021 18:00
Полиция Петрозаводска ищет мужчину, подозреваемого в краже алкоголя из магазина (ВИДЕО) 1
Сегодня 07:50
ГИБДД назначила проверку ДТП, спровоцированного колонной мотоциклистов в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
Сегодня 10:37
В Белоруссии установили памятник картошке — пользователи сети смеются
13.09.2021 19:30
Сохраним Карелию зеленой!
13.09.2021 17:34

В Петрозаводске таксист опустошил найденную банковскую карту и попал под уголовку

Новости. Криминал
16:02, 14 Сентября 2021
фото: © pixabay.com

Новости партнеров

Водитель такси стал фигурантом уголовного дела, опустошил банковский счет невнимательного петрозаводчанина.

В петрозаводскую полицию обратился 40-летний мужчина. Он рассказал, что пополнил баланс банковской карты в банкомате, а через некоторое время обнаружил списание 2 000 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили ход событий и личность 50-летнего подозреваемого. По версии полиции, заявитель выронил банковскую карту на парковке, а через некоторое время ее подобрал водитель такси. После того как мужчина отвез клиентов, он отправился на АЗС. Там оплатил топливо с помощью найденной карты. Также на чужие деньги в магазине приобрел блок сигарет и бутылку воды. Всего потратил 2 000 рублей. Он хотел и дальше расплачиваться со счета горожанина, однако денег там больше не оказалось. Тогда он сломал пластик и выбросил его.

Возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с банковского счета.

Ранее шоппинг по чужой банковской карте довел 36-летнего петрозаводчанина до уголовного дела.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.09.2021, 12:03
Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
07.09.2021, 06:40
В Карелии губернаторский канал покажет «боевик» про Парфенчикова (ВИДЕО 18+)
07.09.2021, 18:15
В Петрозаводске начинается отопительный сезон
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»