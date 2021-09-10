В Петрозаводске таксист опустошил найденную банковскую карту и попал под уголовку

Водитель такси стал фигурантом уголовного дела, опустошил банковский счет невнимательного петрозаводчанина.

В петрозаводскую полицию обратился 40-летний мужчина. Он рассказал, что пополнил баланс банковской карты в банкомате, а через некоторое время обнаружил списание 2 000 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили ход событий и личность 50-летнего подозреваемого. По версии полиции, заявитель выронил банковскую карту на парковке, а через некоторое время ее подобрал водитель такси. После того как мужчина отвез клиентов, он отправился на АЗС. Там оплатил топливо с помощью найденной карты. Также на чужие деньги в магазине приобрел блок сигарет и бутылку воды. Всего потратил 2 000 рублей. Он хотел и дальше расплачиваться со счета горожанина, однако денег там больше не оказалось. Тогда он сломал пластик и выбросил его.

Возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с банковского счета.

Ранее шоппинг по чужой банковской карте довел 36-летнего петрозаводчанина до уголовного дела.