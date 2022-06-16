В Петрозаводске тещу обвиняют в жестоком убийстве зятя

По версии следствия, пьяная пожилая женщина нанесла множественные удары ножом своему зятю и убила его.
Следователи Петрозаводска 19 июня возбудили уголовное дело по факту убийства 37–летнего мужчины. Об этом информирует Следком Карелии.
По данным следствия, ночью 19 июня 62-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома в Петрозаводске, поссорилась со своим зятем и нанесла ему множественные удары ножом. Мужчина скончался.
Женщину задержали, ей предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что в Карелии мужчина зарезал приятеля и спрятал труп в подъезде.
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