В Петрозаводске тещу обвиняют в жестоком убийстве зятя

По версии следствия, пьяная пожилая женщина нанесла множественные удары ножом своему зятю и убила его.

Следователи Петрозаводска 19 июня возбудили уголовное дело по факту убийства 37–летнего мужчины. Об этом информирует Следком Карелии.

По данным следствия, ночью 19 июня 62-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома в Петрозаводске, поссорилась со своим зятем и нанесла ему множественные удары ножом. Мужчина скончался.

Женщину задержали, ей предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Карелии мужчина зарезал приятеля и спрятал труп в подъезде.