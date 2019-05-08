В Петрозаводске трое "актеров" обокрали магазин

Мужчины утроили спектакль в магазине ради трех бутылок пива, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Во вторник, 7 мая, в 18.30 на пульт централизованной охраны поступил сигнал тревоги из магазина на ул. Мелентьевой. Работники магазина сообщили, что трое молодых людей открыто похитили товар и убежали. Предметом хищения стали три бутылки пива.

Злоумышленники разыграли целый спектакль, чтобы замысел удался: один делал вид, что собирается расплатиться, второй отвлекал кассира разговором, а третий улучил момент и схватил пиво – после этого все трое скрылись.

В ходе отработки территории группа задержания получила информацию о драке в торговом центре, расположенном в том же районе. Нарушители были задержаны на месте происшествия – те самые трое граждан.

Ведётся проверка, по итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.