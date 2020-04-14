890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Спикер Петросовета впервые прокомментировал арест своего зама, обвиняемого во взятке 10
14.04.2020 15:51
Жителям Карелии разрешат небольшие прогулки во время всеобщей самоизоляции 6
14.04.2020 19:40
В Карелии 61-летний папа ушел в декрет
Сегодня 09:13
В Карелии рейсы пригородных и междугородных автобусов отменены до 24 апреля 3
14.04.2020 15:47
Заболевший коронавирусом сотрудник БСМП Петрозаводска приехал из Санкт-Петербурга 4
Новое
Сегодня 11:46

В Петрозаводске трое водителей попались на управлении авто, принадлежащих умершему

Новости. Общество
13:35, 15 Апреля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
Загрузка...

Утром в городе были остановлены три автомобиля, которые принадлежали умершему, сообщили в ГИБДД Карелии.

Автоинспекторы Петрозаводска в ходе рейда проверили автомобили, которые незаконно эксплуатировались после смерти автовладельца.



Три водителя привлечены к ответственности. У двух из них не были вовремя оплачены штрафы, 

Госавтоинспекция Карелии напоминает гражданам, что управлять автомобилем после смерти его собственника запрещено, даже при наличии доверенности и действующего полиса ОСАГО. В установленные законом сроки необходимо обратиться в нотариальную контору для вступления в наследство, после чего в 10-дневный срок в регистрационном подразделении поставить транспортное средство на регистрационный учет.

Напомним, с 1 по 30 апреля на территории республики проходит профилактическое мероприятие, направленное на пресечение фактов эксплуатации автомобилей, принадлежащих умершим гражданам, государственный учет которых прекращен. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.04.2020, 12:00
В Карелии 16 человек умерли от внебольничной пневмонии менее чем за две недели
14.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил режим самоизоляции
09.04.2020, 23:35
В Карелии выявлено еще четыре человека, условно заболевших коронавирусом (СРОЧНО)
13.04.2020, 09:52
Четвертый заболевший коронавирусом выявлен в Карелии
11.04.2020, 21:41
В Карелии подтвердился третий случай заражения коронавирусом
11.04.2020, 11:44
Глава Минздрава опубликовал карту распространения коронавируса в Карелии

Аналитика

Сегодня 13:31
Политкухня
"Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть"
Перед очередным заседанием парламента Карелии часть депутатов сходила к врачу за медицинскими справками.
Не до жиру 16
14.04.2020 11:38
"Произойдет эффект домино" 11
13.04.2020 16:50
Матвеев вину не признает 4
13.04.2020 15:30
Как избежать уловок мошенников
13.04.2020 08:53
Вся аналитика

Чтиво

14.04.2020 12:33
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
От заболеваний спины и суставов, детских болячек, гинекологических проблем не отмахнёшься и не запрёшься дома.
С одним фельдшером и без лекарств 4
08.04.2020 13:03
Аркадий Рутгайзер: "Оставаясь дома, в изоляции, наши пациенты должны знать, что мы все равно рядом"
02.04.2020 10:39
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»