В Петрозаводске трое водителей попались на управлении авто, принадлежащих умершему

Утром в городе были остановлены три автомобиля, которые принадлежали умершему, сообщили в ГИБДД Карелии.

Автоинспекторы Петрозаводска в ходе рейда проверили автомобили, которые незаконно эксплуатировались после смерти автовладельца.





Три водителя привлечены к ответственности. У двух из них не были вовремя оплачены штрафы,

Госавтоинспекция Карелии напоминает гражданам, что управлять автомобилем после смерти его собственника запрещено, даже при наличии доверенности и действующего полиса ОСАГО. В установленные законом сроки необходимо обратиться в нотариальную контору для вступления в наследство, после чего в 10-дневный срок в регистрационном подразделении поставить транспортное средство на регистрационный учет.

Напомним, с 1 по 30 апреля на территории республики проходит профилактическое мероприятие, направленное на пресечение фактов эксплуатации автомобилей, принадлежащих умершим гражданам, государственный учет которых прекращен.