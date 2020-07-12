890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Сегодня 09:20
В Минздраве рассказали о второй волне коронавируса 1
12.07.2020 21:40
Пенсионер в Петрозаводске изуродовал ножом машину за неправильную парковку 9
Сегодня 12:35
Девушка скончалась на собственной свадьбе во время банкета 1
12.07.2020 19:40
Парфенчиков: Характер заражения с началом эпидемии COVID-19 изменился 6
Сегодня 09:38
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов порыбачил в Карелии (ФОТО) 1
Сегодня 06:40

В Петрозаводске трубы кладут раньше, чем новый асфальт, заявили в мэрии

Новости. Общество
16:18, 13 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Плановые земляные работы в Петрозаводске синхронизируются с дорожным ремонтом, сообщили в администрации города.

АО "ПКС – Водоканал" осуществляет техническое присоединение сетей водоснабжения на улице Связи. Разрешение на земляные работы действует до 2 августа. К этому сроку предприятие должно восстановить место разрытия. Гарантийные обязательства будут действовать 36 месяцев.

Данные работы были заранее синхронизированы с ведущимся дорожным ремонтом. Напомним, ранее ООО "Кондопожское ДРСУ" восстановило дорожное покрытие на улицах Матросова и Связи. На участке, где в настоящее время работает "ПКС – Водоканал", асфальтирование не велось.

В мэрии отметили, что плановые земляные работы синхронизируются с дорожным ремонтом. Так, новый асфальт на верхнем Чапаевском кольце был уложен лишь после ремонта участка тепловой сети, которое осуществляло ПАО "ТГК-1". Земляные и дорожные работы увязаны на набережной Варкауса и других объектах.

Ранее горожанка в соцсети сообщила, что в Петрозаводске перекопали только что отремонтированную дорогу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-13 17:40:37
Какое достижение в цифровом веке. В Японии уже давно высотные дома строили по сетевым графикам при отсутствии места для разгрузки и складирования. Прямо с колёс и краном в нужное место. У нас такая организация работы принципиально недостижима. То водитель пьян, то на заправку поехал.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
07.07.2020, 18:07
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
06.07.2020, 14:38
Голый мужчина ворвался в бар Петрозаводска (ВИДЕО 18+)

Аналитика

Сегодня 14:45
Обществоведение
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
Карельским реставраторам удалось собрать уникальную Варваринскую церковь XVII столетия, которая пять лет назад была раскатана на бревна и брошена в нескольких заонежских деревнях.
Дайте дышать 3
Сегодня 12:54
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
10.07.2020 16:44
Родные люди 2
10.07.2020 13:57
Документ без подписи 9
09.07.2020 11:56
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:20
Без политики
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Онлайн-сервисы становятся удобнее и все прочнее входят в нашу жизнь.
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»