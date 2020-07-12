В Петрозаводске трубы кладут раньше, чем новый асфальт, заявили в мэрии

Плановые земляные работы в Петрозаводске синхронизируются с дорожным ремонтом, сообщили в администрации города.

АО "ПКС – Водоканал" осуществляет техническое присоединение сетей водоснабжения на улице Связи. Разрешение на земляные работы действует до 2 августа. К этому сроку предприятие должно восстановить место разрытия. Гарантийные обязательства будут действовать 36 месяцев.

Данные работы были заранее синхронизированы с ведущимся дорожным ремонтом. Напомним, ранее ООО "Кондопожское ДРСУ" восстановило дорожное покрытие на улицах Матросова и Связи. На участке, где в настоящее время работает "ПКС – Водоканал", асфальтирование не велось.

В мэрии отметили, что плановые земляные работы синхронизируются с дорожным ремонтом. Так, новый асфальт на верхнем Чапаевском кольце был уложен лишь после ремонта участка тепловой сети, которое осуществляло ПАО "ТГК-1". Земляные и дорожные работы увязаны на набережной Варкауса и других объектах.

Ранее горожанка в соцсети сообщила, что в Петрозаводске перекопали только что отремонтированную дорогу.