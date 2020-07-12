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В Петрозаводске перекопали только что отремонтированную дорогу (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:06, 13 Июля 2020
фото: © кадр из видео
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Петрозаводчанка опубликовала крик души о дороге города, которую недавно отремонтировали и снова разломали.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", автомобилистка опубликовала пост, в котором с отчаянием сообщила, что кто-то дал разрешение перекопать только что отремонтированную дорогу на Муезерской.

"Товарищи! Пост боли! Никогда не писала подобного! Ну вот как это называется?! Конечно, Россия! Больше, наверное, нигде такого безобразия нет, только в нашей стране, – написала петрозаводчанка. - Не прошло и трёх недель, как отремонтировали дорогу Муезерская - Матросова, как опять её бедную перекопали. Как вообще дают разрешения на подобное".

Ранее сообщалось, что впервые за долгие годы отремонтировали Высотный проезд.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-07-13 11:11:21
"Эффективный менеджмет" - духовная скрепа государственности.
Гена
2020-07-13 10:14:31
Если раньше было две беды, то нынче добавилась третья: Дали дуракам дорогу.....
Сергей
2020-07-13 09:51:42
Вредители . дураки и дороги .
кир
2020-07-13 09:25:33
Мало того. Они кабели силовые рвут во дворах. Глубина залегания кабеля не соответствует документам. В стране советов и в прошлые времена работали исключительно плохо и кое-как.
тетка
2020-07-13 11:36:12
кир, как работали в стране советов можно сегодня оценить. Все, что было сделано и построено кряхтит, но держится до сих пор. А вот все новое, что здания, что дороги, все рушится и рассыпается, зачастую и года не выдерживает, это Россия.
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