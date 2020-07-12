В Петрозаводске перекопали только что отремонтированную дорогу (ВИДЕО)

Петрозаводчанка опубликовала крик души о дороге города, которую недавно отремонтировали и снова разломали.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", автомобилистка опубликовала пост, в котором с отчаянием сообщила, что кто-то дал разрешение перекопать только что отремонтированную дорогу на Муезерской.

"Товарищи! Пост боли! Никогда не писала подобного! Ну вот как это называется?! Конечно, Россия! Больше, наверное, нигде такого безобразия нет, только в нашей стране, – написала петрозаводчанка. - Не прошло и трёх недель, как отремонтировали дорогу Муезерская - Матросова, как опять её бедную перекопали. Как вообще дают разрешения на подобное".

Ранее сообщалось, что впервые за долгие годы отремонтировали Высотный проезд.