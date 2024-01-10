Жительница Петрозаводска установила на телефон неизвестную программу и лишилась 700 тысяч рублей

Телефонные мошенники, выдав себя за работников портала госуслуг, украли у пенсионерки деньги со счета.

В полицию Петрозаводска обратилась 50-летняя местная жительница и сообщила, что у нее обманным путем украли больше 700 тысяч рублей.

Оперативники установили, что женщина попалась на уловку мошенников, которые выдали себя за работников портала госуслуг. Женщине позвонил неизвестный и сказал, что злоумышленники получили доступ к её личному кабинету на портале. Чтобы нельзя было оформить кредиты от ее имени, «менеджер» попросил женщину сообщить коды из сообщений и убедил установить специальную программу на телефон. По словам звонившего, с помощью этой программы будут удалены данные, которые стали доступны аферистам. Женщина поверила и скачала предложенную программу. После этого с ее банковского счета списались деньги. Так петрозаводчанка лишилась более семисот тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.