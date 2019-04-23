В Петрозаводске у ребенка застряла рука в оконном проеме

Спасатели помогли ребенку, сообщили в МЧС Карелии.

В понедельник, 22 апреля, в 19.49 на пульт пожарно-спасательной службы поступил звонок с просьбой о помощи.

Инцидент произошел на ул. Пирогова, 6. У ребенка застряла рука в оконном проеме.

Пожарные освободили руку ребенка, оказали необходимую помощь и госпитализировали в ДРБ.