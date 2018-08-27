В Петрозаводске убили 37-летнего мужчину

В Петрозаводске расследуется уголовное дело по факту убийства 37-летнего мужчины, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, ночью 26 августа в Петрозаводске 44-летний уроженец поселка Летнереченский Беломорского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим знакомым нанес ему ножевое ранение, в результате чего потерпевший скончался на месте происшествия.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия для установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.