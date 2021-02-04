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В Петрозаводске убрали кучу снега, которую дети превратили в опасную горку

Новости. Общество
12:55, 05 Февраля 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили на бульваре Интернационалистов опасную горку.

Снег, сваленный в кучу на бульваре Интернационалов, давно стал местом для игр детей на Древлянке. Опасная горка привлекла внимание автоинспекторов и представителей общественного движения "Отцы Карелии". Детям и родителям здесь объяснили, чем опасен съезд с подобных горок и рекомендовали выбирать для катания места вдали от проезжей части, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В кратчайшие сроки горка была ликвидирована.

Информацию об опасных горках, выходящих на проезжую часть, просят сообщать в дежурную группу ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44 или в Единую диспетчерскую службу по телефону 051.

Ранее в Петрозаводске коммунальщики засыпали песком опасную горку.

 

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Комментарии

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zanoza
2021-02-05 14:04:33
А остальные горы снега опасности не представляют??? Что вообще происходит в городе с уборкой снега? Может его нужно к мэрии свалить чтобы проблема сдвинулась с мёртвой точки?
Лана Текучева
2021-02-05 13:37:22
Ну слава Богу! :)
Dima
2021-02-05 13:27:31
А остальные кучи когда увезут? Не пройти, не проехать. Чем там ваша Мирошник занимается? Должна быть на улицах города пока снег не вывезли. Она наверно сидит протирает портрет корнета Обнуленского, вдруг товарищ майор зайдет а он в пыли))) Ха-ха-ха, какой же я крутой юморист!
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