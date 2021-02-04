В Петрозаводске убрали кучу снега, которую дети превратили в опасную горку

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили на бульваре Интернационалистов опасную горку.

Снег, сваленный в кучу на бульваре Интернационалов, давно стал местом для игр детей на Древлянке. Опасная горка привлекла внимание автоинспекторов и представителей общественного движения "Отцы Карелии". Детям и родителям здесь объяснили, чем опасен съезд с подобных горок и рекомендовали выбирать для катания места вдали от проезжей части, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В кратчайшие сроки горка была ликвидирована.

Информацию об опасных горках, выходящих на проезжую часть, просят сообщать в дежурную группу ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44 или в Единую диспетчерскую службу по телефону 051.

Ранее в Петрозаводске коммунальщики засыпали песком опасную горку.