В Петрозаводске участники ДТП многократно оставляли пострадавших на местах аварий

Госавтоинспекция карельской столицы сообщила о неоднократных случаях, когда водители оставляли место ДТП с пострадавшими.

В этом году петрозаводские водители 14 раз оставляли места дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Об этом информирует ГИБДД карельской столицы.

Сообщается, что все водители были установлены автоинспекторами.

В 9 случаях места ДТП оставляли водители, совершившие наезд на пешеходов. Пешеходы недооценивали свое состояние, отказывались от помощи водителя и уходили, но позже обращались за медпомощью. Медики передавали информацию о происшествии в Госавтоинспекцию.

Ранее сообщалось, что грузовик сбил 19-летнюю девушку на тротуаре в Петрозаводске.