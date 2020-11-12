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В Петрозаводске участники ОПГ, связанной с наркотиками, получили от 4,5 до 12 лет колонии

Новости. Криминал
16:12, 13 Ноября 2020
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС, архив
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К реальным срокам лишения свободы приговорены 6 участников организованного преступного сообщества, сообщили в прокуратуре Карелии.

Как сообщили в ведомстве, в 2014 году было создано преступное сообщество, занимавшееся распространением наркотиков через Интернет на территории более чем 30 субъектов Российской Федерации. В Карелии преступники стали орудовать с 2015 года. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено более 20 человек, которые непосредственно размещали наркотические средства по тайникам-«закладкам» на территории республики.

В настоящее время Петрозаводским городским судом вынесен обвинительный приговор за участие в преступном сообществе в отношении 7 человек, 6 из них в 2017-2018 годах уже осуждены к реальному лишению свободы за сбыт наркотических средств. Седьмой фигурант дела, кроме участия в преступном сообществе, признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков через Интернет организованной группой в крупном размере и незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору.

Каждым фигурантом дела на стадии предварительного расследования было заключено досудебное соглашение с прокуратурой республики о сотрудничестве. Они оказали помощь следствию в поимке других соучастников, в выявлении и раскрытии других преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Приговором суда участникам ОПГ назначено наказание от 4 лет 6 месяцев до 12 лет лишения свободы, один из осужденных получил условный срок.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что гости из Санкт-Петербурга сделали 22 закладки с наркотиками в центре Петрозаводска.

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