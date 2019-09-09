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Новости. Общество
12:48, 09 Сентября 2019
фото: library.karelia.ru

В Петрозаводске умер поэт Виктор Дукальтетенко

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На 92-ом году жизни умер поэт Виктор Петрович Дукальтетенко.

Ушел из жизни замечательный человек, настоящий коммунист, поэт, активист общества "Знание", ветеран труда Виктор Петрович Дукальтетенко.

Виктор Петрович Дукальтетенко долгое время был преподавателем общественно-политических дисциплин в вузах Карелии. Активно работал в обществе "Знание", а также Обществе охраны памятников истории и культуры.

К поэзии пришёл на рубеже своего 75-летия, в начале 2000-х годов. В 2006 и 2008 годах издательство "Скандинавия" выпустило сборники его стихов "И вновь заре навстречу!", а также "Продолжим разговор" (2010 год). В 2017 году В.П.Дукальтетенко свой сборник стихов "Крутые горки". Стихи автора – раздумья о событиях в стране на рубеже XX и XXI столетий.

Прощание с Виктором Петровичем Дукальтетенко пройдет 11 сентября с 13.00 до 14.00 по адресу: Петрозаводск, ул. Вольная.

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