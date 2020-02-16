В Петрозаводске уничтожается общественный проект парка "Каменный бор"

На территории планируемого парка проведены масштабные рубки под застройку.

Около шести лет назад свыше двухсот жителей Петрозаводска единогласно высказались на публичных слушаниях против передачи под коттеджи для инвалидов земельных участков в районе Ключевского карьера. К тому времени строительные компании уже начали потихоньку "подгрызать" одно из любимых мест отдыха горожан, и выступившие на слушаниях экологи обратили внимание муниципальных чиновников на недопустимость застройки зеленой зоны. В администрации карельской столицы к защитникам природы тогда прислушались, однако в феврале 2020-го городские чиновники без каких бы то ни было сомнений подписали акт обследования зеленых насаждений на лесной территории в районе Ключевского карьера, который фактически стал для нее приговором. На этой территории, где общественники предлагали обустроить парк "Каменный бор", планируются очередные строительные работы.

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