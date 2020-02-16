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В Петрозаводске уничтожается общественный проект парка "Каменный бор"

Новости. Общество
15:09, 17 Февраля 2020
фото: © паблик вконтакте "Парк "Каменный бор"/vk.com/parkkamennyibor
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На территории планируемого парка проведены масштабные рубки под застройку.

Около шести лет назад свыше двухсот жителей Петрозаводска единогласно высказались на публичных слушаниях против передачи под коттеджи для инвалидов земельных участков в районе Ключевского карьера. К тому времени строительные компании уже начали потихоньку "подгрызать" одно из любимых мест отдыха горожан, и выступившие на слушаниях экологи обратили внимание муниципальных чиновников на недопустимость застройки зеленой зоны. В администрации карельской столицы к защитникам природы тогда прислушались, однако в феврале 2020-го городские чиновники без каких бы то ни было сомнений подписали акт обследования зеленых насаждений на лесной территории в районе Ключевского карьера, который фактически стал для нее приговором. На этой территории, где общественники предлагали обустроить парк "Каменный бор", планируются очередные строительные работы.

Читайте подробнее в статье "Каменные головы"

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
некто
2020-02-17 15:51:27
Где прокуратура то ? АУ . Чем вы там занимаетесь ?? Если занимаетесь вообще .
новый
2020-02-17 15:29:38
Притянуто за уши либерастами и Поташевым. Не существует никакого озера Каменного. Есть затопленный каменный карьер заросли кустарника с редкими деревьями. Либерастам лишь бы воду мутить.
Гость
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