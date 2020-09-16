В Петрозаводске устанавливают новые остановочные павильоны (ФОТО)

Остановки оборудовали на Октябрьском проспекте и набережной Варкауса.

По сообщению администрации Петрозаводска, новые конструкции смонтировали по обеим сторонам улицы Зайцева (остановка "ДК "Строитель"). Кровля, стены и каркас павильонов сделаны из оцинкованной стали и окрашены. В них уже установили деревянные скамейки. В ближайшее время в павильонах появятся урны.

Подрядчик также завершает монтаж всех основных элементов конструкций на набережной Варкауса (остановка "ДК "Машиностроитель" по чётной и нечётной сторонам). В других районах города готовят фундамент под объекты.

В мэрии напомнили, что в этом году в Петрозаводске появится 20 новых остановочных павильонов. Их установят на Кукковке, Ключевой, Зареке, Перевалке, Древлянке, а также в Центре, Первомайском и Октябрьском районах. Работы выполняет ООО "СтройИндустрия-С".

Ранее рабочие увлеклись и просверлили асфальт вдоль всего проспекта в Петрозаводске, несмотря на остановку.