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В Петрозаводске устанавливают новые остановочные павильоны (ФОТО)

Новости. Общество
08:05, 17 Сентября 2020
фото: Адмнистрация Петрозаводска
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Остановки оборудовали на Октябрьском проспекте и набережной Варкауса.

По сообщению администрации Петрозаводска, новые конструкции смонтировали по обеим сторонам улицы Зайцева (остановка "ДК "Строитель"). Кровля, стены и каркас павильонов сделаны из оцинкованной стали и окрашены. В них уже установили деревянные скамейки. В ближайшее время в павильонах появятся урны.

Подрядчик также завершает монтаж всех основных элементов конструкций на набережной Варкауса (остановка "ДК "Машиностроитель" по чётной и нечётной сторонам). В других районах города готовят фундамент под объекты.

В мэрии напомнили, что в этом году в Петрозаводске появится 20 новых остановочных павильонов. Их установят на Кукковке, Ключевой, Зареке, Перевалке, Древлянке, а также в Центре, Первомайском и Октябрьском районах. Работы выполняет ООО "СтройИндустрия-С".

Ранее рабочие увлеклись и просверлили асфальт вдоль всего проспекта в Петрозаводске, несмотря на остановку.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Татьяна Иванова
2020-09-17 08:43:02
Наши местные вандалы уже умудрились расписать черной краской остановочный павильон на пр.Ал.Невского, вверху, и наклеить на него кучу рекламы. Руки у них так и чешутся, ну никак не хотят жить в чистоте!
Саныч
2020-09-17 08:11:40
Дырявые северные остановки. Молодцы.
Гость
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