В Петрозаводске установят 20 мусорных контейнеров для сбора пластика

Емкости для сбора ненужной пластиковой тары будут установлены в столице Карелии в 2019 году, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 1 января Карелии переходит на раздельный сбор ТКО. Предполагается их двухкомпонентная сортировка – пластик и прочие виды отходов.

"Это очень важное событие для петрозаводчан. С нового года начнется реализация очередного этапа программы по раздельному сбору мусора. На городских площадках будут размещены контейнеры для сбора пластиковых отходов с таким расчетом, чтобы ими мог воспользоваться каждый горожанин", - отметила заместитель главы Петрозаводска Юлия Мизинкова.

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