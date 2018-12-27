В Петрозаводске установят 20 мусорных контейнеров для сбора пластика

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Емкости для сбора ненужной пластиковой тары будут установлены в столице Карелии в 2019 году, сообщили в мэрии Петрозаводска.
С 1 января Карелии переходит на раздельный сбор ТКО. Предполагается их двухкомпонентная сортировка – пластик и прочие виды отходов.
"Это очень важное событие для петрозаводчан. С нового года начнется реализация очередного этапа программы по раздельному сбору мусора. На городских площадках будут размещены контейнеры для сбора пластиковых отходов с таким расчетом, чтобы ими мог воспользоваться каждый горожанин", - отметила заместитель главы Петрозаводска Юлия Мизинкова.
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