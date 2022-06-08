В Петрозаводске устранили образовавшийся после потопа затор под мостом (ВИДЕО)

Рабочие и специалисты МЧС расчистили мусор под Лобановской плотиной.
ООО «Зенит» и ООО «Кондопожское ДРСУ» расчищают сегодня, 18 июня, затор, образовавшийся после потопа под мостом у стадиона «Спартак». Специалисты МЧС распиливают крупный мусор. Об этом рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский.
«Друзья, под Лобановской плотиной вновь скопился мусор. Это узкое место чистили в мае, но Лососинка сделала свое дело, и оно снова забилось ветками, деревьями и прочей грязью», - пишет мэр города на своей странице в соцсети.
Глава Петрозаводска поблагодарил сотрудников компаний, участвующих в разборе затора.
Ранее сообщалось, власти Петрозаводска ищут подрядчика для ремонта пострадавшего от потопа моста в парке Утиный пруд.
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