В Петрозаводске устранили образовавшийся после потопа затор под мостом (ВИДЕО)

Рабочие и специалисты МЧС расчистили мусор под Лобановской плотиной.

ООО «Зенит» и ООО «Кондопожское ДРСУ» расчищают сегодня, 18 июня, затор, образовавшийся после потопа под мостом у стадиона «Спартак». Специалисты МЧС распиливают крупный мусор. Об этом рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Друзья, под Лобановской плотиной вновь скопился мусор. Это узкое место чистили в мае, но Лососинка сделала свое дело, и оно снова забилось ветками, деревьями и прочей грязью», - пишет мэр города на своей странице в соцсети.

Глава Петрозаводска поблагодарил сотрудников компаний, участвующих в разборе затора.

Ранее сообщалось, власти Петрозаводска ищут подрядчика для ремонта пострадавшего от потопа моста в парке Утиный пруд.