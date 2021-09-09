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В Петрозаводске утвердили дизайн-проекты благоустройства семи парков

Новости. Общество
08:41, 10 Сентября 2021

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Общественная комиссия рассмотрела дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, которые планируется обновить в следующем году, сообщили администрации города.

Объекты, которые благоустроят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» обновят в 2022 году. Они стали победителями голосования, проходившего этой весной на единой интернет-платформе. Более 28 тысяч горожан приняли участие в выборе территорий для благоустройства. Наибольшее число голосов получили Кукковский сквер, Губернаторский сад, Спортивный сквер, территории в районе домов № 40 по Октябрьскому проспекту, № 40 по Березовой аллее, № 14 по Ключевой улице и № 7 по улице Труда.

 

В разработке концепции благоустройства парков участвовали специалисты администрации, представители инициативных групп жителей и депутаты Петросовета. Все виды работ были согласованы на предварительных встречах.

По итогам заседания Общественная комиссия утвердила представленные проекты. Муниципальные контракты планируется заключить уже этой осенью. Общая стоимость работ по благоустройству семи территорий составит 24 млн рублей.

Ранее глава Карелии оценил благоустройство парка в Олонце, где возвели башню.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2021-09-10 10:28:58
По факту- уничтожение деревьев и зеленых насаждений! Очевидно, под это дело происходит распил средств под видом " благоустройства. В городе огромные инфраструктурные проблемы, вот куда должны деньги тратиться в первую очередь!
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