В Петрозаводске увеличится количество школ со второй сменой, заявили власти

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В столице Карелии продолжает увеличиваться число образовательных учреждений, обучение в которых проходит в две смены.
В общеобразовательных организациях в 2018/2019 учебном году сформировано 1 162 класса, что на 59 классов больше, чем в 2017/2018 учебном году (1 103 класса) и на 91 класс больше, чем в 2016/2017 учебном году (1 071 класс).
Информация об этом содержится в приложении к проекту решения Петрозаводского городского Совета "Об отчете Главы Петрозаводского городского округа о своей деятельности и деятельности Администрации Петрозаводского городского округа за 2018 год".
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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