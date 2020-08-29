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В Петрозаводске уже благоустроили 33 двора

Новости. Общество
15:21, 30 Августа 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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Еще на 38 объектах работы продолжаются, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В карельской столице ведутся активные работы по благоустройству дворовых территорий. 

Так, во дворах на улицах Петрова дома № 3 и 11 и Нойбранденбургской, 22А работы уже завершены, ведется приемка. По улице Нойбранденбургской, 16 и 26, улице Гвардейской, 21 и на Птицефабрике, 38 благоустройство продолжается. Здесь работы ведутся по минимальному перечню: в настоящее время подрядчики меняют асфальт, после чего установят урны, скамейки и светильники. Все оборудование закуплено.



В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году благоустроят 71 дворовую территорию и семь общественных пространств. В настоящее время полностью завершены работы в 33 дворах, в том числе произведена оплата по восьми из них. На оставшихся 38 работы продолжаются.

Напомним, на Зареке в Петрозаводске отремонтировали двор за 2 млн рублей.

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Комментарии

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Chel
2020-08-30 17:20:19
Везёт же некоторым дворам.Жаль, не всем так повезёт..
Беня
2020-08-30 15:52:16
"Красота то какая! Ляпота" (с)
новый
2020-08-30 15:33:58
Приятно глазу. Либерастня злобно скалится в кустах.
Off
2020-08-30 16:13:47
новый, лдпровцы...?
Гость
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