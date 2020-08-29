В Петрозаводске уже благоустроили 33 двора

Еще на 38 объектах работы продолжаются, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В карельской столице ведутся активные работы по благоустройству дворовых территорий.

Так, во дворах на улицах Петрова дома № 3 и 11 и Нойбранденбургской, 22А работы уже завершены, ведется приемка. По улице Нойбранденбургской, 16 и 26, улице Гвардейской, 21 и на Птицефабрике, 38 благоустройство продолжается. Здесь работы ведутся по минимальному перечню: в настоящее время подрядчики меняют асфальт, после чего установят урны, скамейки и светильники. Все оборудование закуплено.





В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году благоустроят 71 дворовую территорию и семь общественных пространств. В настоящее время полностью завершены работы в 33 дворах, в том числе произведена оплата по восьми из них. На оставшихся 38 работы продолжаются.

Напомним, на Зареке в Петрозаводске отремонтировали двор за 2 млн рублей.