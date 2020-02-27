В Петрозаводске в недостроенном доме компании-банкрота больше года живут люди?

Минстрой Карелии заявил о банкротстве компании "ВР-Строй", которая якобы не успела передать клиентам квартиры в строящемся доме, однако в указанном здании очевидцы обнаружили признаки ведения хозяйства.

Снимки дома на улице Паустовского в Петрозаводске, который возводила обанкротившаяся компания "ВР-Строй", прислали читатели. Очевидцы увтерждают, что в здании уже длительное время проживают люди, несмотря на официальное заявление Минстроя о том, что дом не сдан в эксплуатацию.

"На самом деле дом жилой.... И опять врут — дольщики остались без жилья — они живут там уже больше года! Квартиры в собственности!", - сообщил источник издания, прислав фотографии, сделанные, предположительно, осенью минувшего года.

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