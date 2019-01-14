В Петрозаводске в школе №8 появились новые пластиковые окна

В рамках программы "Безопасный Петрозаводск" в спортивном зале образовательного учреждения №8 проводятся работы по замене аварийных рам на современные пластиковые окна, сообщили в Петросовете.

Напомним, что с просьбой предусмотреть в программе "Безопасный Петрозаводск" замену старых оконных блоков в спортзале учреждения к ее инициатору председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку обратилась родительская общественность школы №8.

Родители учащихся отмечали, что замена рам в помещении не производилась с момента ввода здания в эксплуатацию в 1962 году. В связи с этим оконные блоки и рамы находились в аварийном состоянии и представляли угрозу для безопасности и здоровья школьников. Об этой же проблеме сообщала и директор школы №8 Екатерина Реутова во время рабочей поездки спикера Петрозаводского городского Совета по социальным объектам округа.

Учитывая социальную значимость ситуации, совместно с администрацией Петрозаводска было принято решение предусмотреть в бюджете необходимые средства для оперативного решения данного вопроса.

"В рамках программы "Безопасный Петрозаводск" к нам поступает много обращений от родителей школьников. Горожан волнуют самые разные аспекты безопасности детей: это и уличное освещение, и оборудование пешеходными переходами или светофорами проезжих частей по пути в школу или секции. При формировании перечня направлений программы вопросы, касающиеся повышения безопасности несовершеннолетних, являются приоритетными. Как и в случае с заменой окон в спортзале школы №8, по возможности будем стараться их решить максимально оперативно", - подчеркнул спикер горсовета Геннадий Боднарчук.

На сегодняшний день в официальную группу программы "Безопасный Петрозаводск" от жителей карельской столицы поступило более десятка таких заявок.

Среди них: просьба установить светофор с кнопкой для пешеходов на перекрестке ул. Муезерская - пер. Западный. Рядом расположено кадетское училище, откуда учащиеся добираются домой, движение на этом участке интенсивное, а ближайший пешеходный переход находится только на перекрестке у автовокзала - в 900 метрах. Из других предложений, включенных в перечень программы: установка светофорных объектов на пересечении улиц Анохина и Горького, оборудование пешеходных переходов в районе дома по ул. Балтийская, 73, на улице Зеленая, ул. Ключевая, подходах к детской поликлинике и детской республиканской больнице со стороны м/р Древлянка и со стороны м/р Перевалка, пересечении ул. Куйбышева и Левашовского бульвара, решение вопросов уличного освещения вблизи Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева, дошкольных учреждений №54, №62, №93, №79 и другие заявки.

Свои предложения горожане могут оставить в группе "Безопасный Петрозаводск" соцсети ВКонтакте разделе "Обсуждения".