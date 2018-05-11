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Новости. Общество
09:08, 11 Мая 2018

В Петрозаводске в Университетском городке сгорела новостройка

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В карельской столице за сутки произошло три пожара, один из них – в строящемся жилом доме, сообщает городская ЕДДС.

Так, в четврг на улице Ригачина сгорела хозпостройка и разукомплектованная кабина автомобиля "Камаз" в ней.

Утром на Лососинском шоссе у дома №3 произошел пожар в неэксплуатируемом гараже. Строение повреждено на площади 3 кв.м. Причина – неосторожное обращение с огнём.

В 22.06 загорелся частный строящийся дом по улице Роберта Рождественского. Повреждены межэтажные перекрытия и кровля на площади 100 кв.м. Пожарные подразделения привлекались по рангу 1БИС. Причина: аварийный режим работы электрооборудования.

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