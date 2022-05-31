В Петрозаводске вандалы разбили витрину в магазине в День защиты детей

Помощь росгвардейцев понадобилась сотрудникам нескольких торговых заведений в Карелии.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, около полуночи 1 июня сотрудники петрозаводского отдела вневедомственной охраны получили вызов о срабатывании тревожной кнопки в охраняемом магазине на Октябрьском проспекте. На месте росгвардейцы обнаружили разбитую витрину. Нарушитель скрылся с места происшествия до прибытия наряда. При обследовании внутреннего помещения других повреждений не зафиксировано. Информацию о произошедшем передали полиции.

Кроме того, сотрудники Росгвардии выезжали в сетевой магазин Кондопоги, где женщина попалась на краже. Нарушительницу задержали. Ее личность была установлена — подозреваемой в краже продуктов оказалась 55-летняя кондопожанка. Женщину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Петрозаводске бойцы Росгвардии помогли выйти из ресторана посетителю, который вел себя вызывающе.