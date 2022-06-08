В Петрозаводске велосипедист сбил 82-летнюю женщину и уехал

В столице Карелии разыскивают велосипедиста, сбившего пенсионерку на тротуаре на улице Дзержинского.
По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, 9 июня около 9.00 в районе дома № 39 по улице Дзержинского на тротуаре велосипедист сбил пешехода 1940 года рождения. В результате ДТП пенсионерка была госпитализирована в БСМП.
Велосипедист с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил.
Госавтоинспекция Петрозаводска разыскивает велосипедиста: на вид 40-45 лет, был в серой куртке и зеленых брюках, скрылся в сторону «Ленты».
Всех, кто располагает какой — либо информацией, просят сообщить в дежурную группу ГИБДД. по телефону 715-900.
Ранее сообщалось, велосипедист попал под колеса автомобиля на загородной трассе в Карелии.
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