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В Петрозаводске ветераны назвали вандализмом перенос памятного знака связистам

Новости. Общество
18:04, 06 Марта 2021
фото: фото из личного архива Бориса Махренского и Бориса Золотарева
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Члены совета КРОО ветеранов войны, военной службы и боевых действий "Защитники неба возмущены фактом вандализма с установленным их общественной организацией в воинской части в Песках памятного камня связистам.

В связи с введенными из-за коронавируса ограничениями на посещение части посторонними лицами, ветераны КРОО "Защитники неба" в прошлом году не смогли побывать у памятного знака  в День Победы 9 мая, в день образования своей бывшей части 48678 - 1 июня и в день образования войск связи 20 октября. Но 22 октября они узнали о произошедшем с установленным ими памятным камнем "вопиющим фактом вандализма".

Председатель совета КРОО ветеранов войны, военной службы и боевых действий "Защитники неба" Борис Золотарев приехал в часть и увидел "раскуроченную" в прямом смысле этого слова территорию у памятного камня. Выложенная вокруг него тротуарная плитка оказалась полностью демонтирована, а бетонный поребрик выкорчеван из земли. Не снятыми с фундамента памятника остались только сама плита-стела с надписью, возможно, по причине ее большого веса, и подставка, на которой она была установлена.

«Сделать фото этого безобразия я, к сожалению, не смог, поскольку меня заставили расписаться под запретом на съемку на территории военного городка», - рассказал Борис Золотарев.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2021-03-06 20:10:31
Эти памятники все равно видит небольшое количество людей. Можно было бы его и вне стен части поставить ради того, чтобы люди историю знали.
Вася
2021-03-06 18:29:43
Страдаем, ой как страдаем
кир
2021-03-06 18:46:19
Вася, хочет памятник Джону Леннону. Признание облегчит наказание, сказал умный кот.
врунофф
2021-03-06 18:11:53
Внутренние разборки. Пусть сами решают
Гость
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