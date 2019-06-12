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Новости. Общество
13:30, 12 Июня 2019
фото: МЧС

В Петрозаводске владелец заброшенного здания, где упал подросток, может лишиться свободы

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В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту падения 12-летнего подростка со второго этажа заброшенного здания, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 5 июня 12-летний мальчик пробрался в заброшенное здание в городе Петрозаводске, в котором не были приняты надлежащие и достаточные меры по его консервации и недопущению посторонних лиц на его территорию, откуда упал со второго этажа.

С многочисленными телесными повреждениями потерпевший был доставлен в Детскую республиканскую больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 1 года.

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Комментарии

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кир
2019-06-12 14:02:11
Если этот дом на Кукковке, то его строили как корреспондентский пункт ТАСС для нового родственника Виктора Степанова, бывшего главы. Он подвизался на информационной ниве. Злые языки говорили. В недостроенный дом уже более двух десятков лет ребята лазают. Всё дожидались пока кто-нибудь шею сломает. Дождались. За что купил - за то продал. Слабо дать звездулей по всей цепочке властных бездарей. Слабо. :)
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