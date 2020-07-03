В Петрозаводске вновь будут ловить любителей пьяной езды

Профилактические мероприятия "Контроль трезвости" пройдут в Петрозаводске в субботу и воскресенье.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска водителей ждут проверки.

Водителям напоминают о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, в день голосования в Карелии поймали восемь пьяных водителей.