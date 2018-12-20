В Петрозаводске вновь сгорел мусорный контейнер

Пожар произошел на улице Ровио, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 12.27 на ул. Ровио, 38 произошел пожар в пластиковом мусорном контейнере.

В результате поврежден контейнер на площади 2 кв м.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.