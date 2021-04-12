Перебегавшая дорогу девочка едва не попала под колеса нарушителю в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Вытегорском шоссе водитель выскочил на пешеходный переход в тот момент, когда по нему бежал ребенок.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео, как водитель фургона едва не сбил ребенка на пешеходном переходе.

Видно, как фура останавливается на перекрестке Вытегорского шоссе и улицы Щербакова на пешеходном переходе, чтобы пропустить ребенка. В это время несущийся по Вытегорскому шоссе желтый фургон объезжает остановившийся грузовик и вылетает на пешеходный переход как раз в тот момент, когда по нему еще идет девочка. Ребенок в последний момент успевает выскочить из-под колес автомобиля, фургон проносится дальше.

Произошедшее на перекрестке хорошо видно по камере наружного видеонаблюдения компании «Сампо».

Напомним, 8 апреля также на Кукковке на пешеходном переходе пьяный водитель сбил ребенка.