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В Петрозаводске водитель ночью жестоко избил девушку, попавшую ему под колеса (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:19, 26 Июля 2021
фото: © feel-feed.ru

Ночью на Кукковке неизвестный на автомобиле наехал на двух девушек на пешеходном переходе, а после избил одну из них.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который рассказал, что в ночь с 16 на 17 июля он проснулся от сильного крика, а когда вышел на балкон, то увидел девушку, которая лежала в кустах и плакала, рядом сидела другая девушка.

"Крик продолжался очень длительное время, и я решил выйти на балкон и посмотреть, что случилось. Я увидел девушку, которая лежала в кустах и плакала, рядом сидела другая девушка (наверное, ее подруга), а мужчина уже двигался в сторону машины. К сожалению, так как мужчина уже собирался уходить, полицию я не успел вызвать. Девушка дальше лежала в кустах и еще очень долго плакала. Через несколько минут она встала, у нее в руках что-то было, мне показалось, что это был клок волос", - написал очевидец.

После автор обращения прислал видео, которое помогло восстановить картину произошедшего.

На видео компании "Сампо.ру" попал момент, как на повороте водитель синей машины сбивает двух девушек и начинает бить одну из них.

"Посмотрев другие камеры, я узнал, что мужчина ехал как раз со стороны бара на Карельском проспекте, 20, а дальше он скрылся во дворах улицы Сортавальской", - дополнил рассказ петрозаводчанин.

В МВД журналистам сообщили, что заявления по факту избиения в полицию не поступало.

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Комментарии

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кир
2021-07-26 14:46:14
А ментам это надо? Без заявления?
АК
2021-07-26 11:28:53
"Ночью на Кукковке неизвестные на автомобиле наехал на двух девушек, переходивших дорогу по пешеходному переходу, а после избил одну из них."

Блин, ну вы видео сами то видели??? Кто там куда переходил? Стояли девки на углу возле пешеходника, но никак по нему не переходили. К тому же "неизвестные ... наехал".
Беня
2021-07-26 15:16:46
АК, верно.
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