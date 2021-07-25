В Петрозаводске водитель ночью жестоко избил девушку, попавшую ему под колеса (ВИДЕО)

Ночью на Кукковке неизвестный на автомобиле наехал на двух девушек на пешеходном переходе, а после избил одну из них.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который рассказал, что в ночь с 16 на 17 июля он проснулся от сильного крика, а когда вышел на балкон, то увидел девушку, которая лежала в кустах и плакала, рядом сидела другая девушка.

"Крик продолжался очень длительное время, и я решил выйти на балкон и посмотреть, что случилось. Я увидел девушку, которая лежала в кустах и плакала, рядом сидела другая девушка (наверное, ее подруга), а мужчина уже двигался в сторону машины. К сожалению, так как мужчина уже собирался уходить, полицию я не успел вызвать. Девушка дальше лежала в кустах и еще очень долго плакала. Через несколько минут она встала, у нее в руках что-то было, мне показалось, что это был клок волос", - написал очевидец.

После автор обращения прислал видео, которое помогло восстановить картину произошедшего.

На видео компании "Сампо.ру" попал момент, как на повороте водитель синей машины сбивает двух девушек и начинает бить одну из них.

"Посмотрев другие камеры, я узнал, что мужчина ехал как раз со стороны бара на Карельском проспекте, 20, а дальше он скрылся во дворах улицы Сортавальской", - дополнил рассказ петрозаводчанин.

В МВД журналистам сообщили, что заявления по факту избиения в полицию не поступало.