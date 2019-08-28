В Петрозаводске водитель разбил машину из-за ямы и оказался наполовину виноват

Судебные решения о возмещении ущерба автовладельцам, которые попадают в ДТП из-за дорожных ям в Петрозаводске, учитывает вину не только администрации города, но и водителей.

Водитель на служебной машине совершил наезд на дорожную выбоину на проезжей части, не обозначенную соответствующими дорожными знаками на улице Заводская. Стоимость восстановительного ремонта с учетом износа составила 104765 рублей.

Суд пришел к выводу, что причиной ДТП стало не только ненадлежащее содержание дороги, но и несоблюдение водителем правил дорожного движения.

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