14:26, 28 Августа 2019
В Петрозаводске водитель разбил машину из-за ямы и оказался наполовину виноват
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Судебные решения о возмещении ущерба автовладельцам, которые попадают в ДТП из-за дорожных ям в Петрозаводске, учитывает вину не только администрации города, но и водителей.
Водитель на служебной машине совершил наезд на дорожную выбоину на проезжей части, не обозначенную соответствующими дорожными знаками на улице Заводская. Стоимость восстановительного ремонта с учетом износа составила 104765 рублей.
Суд пришел к выводу, что причиной ДТП стало не только ненадлежащее содержание дороги, но и несоблюдение водителем правил дорожного движения.
Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".
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