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В Петрозаводске водитель сбил велосипедиста на перекрестке (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
06:40, 02 Июня 2020
фото: trubatv.com / скриншот видео
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Авария произошла на пересечении улиц Чапаева и Ватутина: автомобилист сбил двигавшегося перед ним человека на велосипеде.

В Сети опубликовано видео ДТП, произошедшего в Петрозаводске в субботу, 30 мая. Водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста, который двигался непосредственно перед машиной.

ЧП произошло на пересечении улиц Чапаева и Ватутина. Оба участника движения ехали в одном направлении. При этом автомобилист "догнал" человека на велосипеде и сбил его. Видео инцидента опубликовано на сайте Trubatv.com.

В ГИБДД сообщили "Столице на Онего", что авария является неучетным ДТП, в котором нет пострадавших. 

Ранее сообщалось, что в Карелии четверо велосипедистов получили травмы в ДТП с начала сезона.

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