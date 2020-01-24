В Петрозаводске водитель улетел в занос и спровоцировал ДТП (ВИДЕО)

Поздним вечером на Ключевой водитель легкового автомобиля устроил опасное ДТП.

Авария произошла в пятницу, 24 января, в 23-34 на улице Репникова в Петрозаводске. Видео происшествия зафиксировала камера наблюдения компании "Sampo.ru". Ролик размещен в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Автомобилист попытался безуспешно проскочить перекресток на высокой скорости и столкнулся со встречной машиной, готовящейся совершить левый поворот.

Ранее в ГИБДД Карелии назвали самые аварийные месяцы и дни в году.