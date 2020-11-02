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В Петрозаводске водитель вылетел на тротуар и снес дорожный знак (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:57, 03 Ноября 2020
фото: камера наблюдения компании "Ситилинк" / скриншот
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Водитель не вписался в поворот, вылетел на тротуар и врезался в дорожный знак.

Авария произошла на Лесном проспекте, у дома №51, в районе пересечения с Ругозерским переулком. Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Легковой автомобиль двигался по Лесному проспекту со стороны Чапаевского кольца. Водитель пытался повернуть в Ругозерский проезд, но не вписался в поворот. Выехав на угол перекрёстка и тротуар, автомобиль врезался в дорожный знак. После ДТП автомобилист уехал с места происшествия.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" сообщается, что сбивший знак водитель управлял автомобилем "LADA XRAY" оранжевого цвета.

Момент столкновения зафиксировала камера наблюдения компании "Ситилинк".

Ранее сообщалось, что два автомобиля не поделили обочину на улице в Петрозаводске.

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Комментарии

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Горожанин
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Направить на пересдачу экзаменов по ПДД и вождению. Водитель должен уметь вписываться в поворот!
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