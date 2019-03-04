В Петрозаводске восемь пожарных тушили автомобиль BMW

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В Петрозаводске на Карельском проспекте накануне загорелся автомобиль.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в воскресенье, 3 марта в 15.35 пожарно-спасательное подразделение Петрозаводска (в составе 8 человек и 2 единиц техники), привлекалось для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: пр. Карельский у д. 2.
Пожар удалось ликвидировать быстро – уже через три минуты.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы города, возгорание случилось в автомобиле BMW Х5.
"Поврежден моторный отсек на площади 0,1 кв. метра. Причина, виновный, ущерб устанавливаются", - отметили в службе.
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