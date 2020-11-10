Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Никакого кадрового дефицита нет": главврач инфекционной больницы Карелии прокомментировала увольнение сотрудников 5
10.11.2020 11:24
"Зачистка перед выборами" 1
10.11.2020 15:37
Минпромторг РФ завершил работы по приемке двух рыбоперерабатыващих заводов в Карелии 5
10.11.2020 17:09
Парфенчиков возмутился публичным конфликтом в правительстве из-за бюджета 7
10.11.2020 13:38
В профессиональный праздник пенсионеру МВД Карелии подарили квартиру 3
10.11.2020 14:55
В роддоме по ошибке отдали умершего ребенка не той матери 3
10.11.2020 19:40

В Петрозаводске временно изменится стоимость проезда в троллейбусах

Новости. Общество
08:43, 11 Ноября 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

"Городской транспорт" проводит акцию по снижению стоимости проезда.

С 15 ноября по 31 декабря на троллейбусных маршрутах "Городского транспорта" проходит акция "С Mastercard поездки дешевле!". В период акции бесконтактной картой Mastercard или мобильным устройством с технологией NFC, привязанным к платежному сервису Mastercard, стоимость проезда снижается на 4 рубля – с 25 до 21 рубля, сообщается на сайте "Городского транспорта".

Скидка предоставляется держателям карт Mastercard, выпущенных ПАО Сбербанк, а также клиентам других банков.

Ранее сообщалось, что новый-старый троллейбус из Москвы вышел на линию в Петрозаводске.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
04.11.2020, 21:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
05.11.2020, 12:30
В Карелии установлены строгие сроки для проведения теста на коронавирус

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 14
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 17
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»