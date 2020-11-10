В Петрозаводске временно изменится стоимость проезда в троллейбусах

"Городской транспорт" проводит акцию по снижению стоимости проезда.

С 15 ноября по 31 декабря на троллейбусных маршрутах "Городского транспорта" проходит акция "С Mastercard поездки дешевле!". В период акции бесконтактной картой Mastercard или мобильным устройством с технологией NFC, привязанным к платежному сервису Mastercard, стоимость проезда снижается на 4 рубля – с 25 до 21 рубля, сообщается на сайте "Городского транспорта".

Скидка предоставляется держателям карт Mastercard, выпущенных ПАО Сбербанк, а также клиентам других банков.

Ранее сообщалось, что новый-старый троллейбус из Москвы вышел на линию в Петрозаводске.