В Петрозаводске временно убирают один из троллейбусных маршрутов

С ближайшей субботы, 24 декабря, в столице Карелии на время прекращает работу один из троллейбусных маршрутов.

С субботы, 24 декабря по 8 января 2023 года приостанавливается движение троллейбусов по маршруту 7-А, от улицы Корабелов до Лыжной.



Об этом сообщили в МУП «Городской транспорт». Этот маршрут ранее ввели для поездок горожан и учащихся школы №3, которых из-за капремонта временно перевели в СОШ № 26 на Кукковке.