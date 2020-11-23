В Петрозаводске вручат молодежную "Премию "Ю" в онлайн-формате

В столице Карелии в седьмой раз состоится конкурс в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики "Премия "Ю".

Премия присуждается молодым людям от 14 до 30 лет и сообществам за высокие достижения в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики по 11 номинациям: Медиа активист года, Доброволец года, Лидер года, Молодой специалист года, Талант года, Активный гражданин года, Событие года, Молодежное пространство, Спортивный коллектив года, Спортивное мероприятие года, Спортсмен года, рассказали организаторы конкурса.

Регистрация на конкурс уже стартовала на портале myrosmol.ru: https://myrosmol.ru/event/53137 и продлится до 7 декабря 2020 года.

Как отметили организаторы, в этом году ключевой темой станут новые вызовы, которые для нас приготовил 2020 год. Все сферы жизни перешли в онлайн-формат, появились новые формы работы, досуга и взаимодействия, новые технологии - мир уже не будет прежним. Время новых возможностей - под таким девизом пройдет "Премия "Ю" в 2020 году.

Впервые за семь лет церемония награждения победителей конкурса пройдет в онлайн-формате. Специально для лауреатов, участников и зрителей конкурса будет организована прямая трансляция в группе "ВКонтакте".