В Петрозаводске вспомнили о главном архитекторе города

Глава Петрозаводска рассказал об Эдуарде Андрееве, многие годы занимавшего пост главного архитектора города.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о главном архитекторе города в 1979-1990-х годах — Эдуарду Федоровиче Андрееве, скончавшемся в 2020 году. Эдуард Андреев праздновал бы 31 января свой 85-летний юбилей.

Градоначальник предложил перечитать отрывки из его книги «Воспоминания о жизни и творчестве», где рассказывается о строительстве разнообразных объектов в Петрозаводске.

Рассказали об Андрееве и в Национальном архиве Карелии. Так, среди творческих проектов архитектора значатся административное здание Горкома КПСС (сейчас здание Петрозаводского городского совета), интерьеры Дворца культуры машиностроителей, интерьеры ресторана «Калевала» и многие другие проекты.

Отдельно вспомнили создание мемориала «Братская могила и Могила неизвестного солдата с Вечным огнем Славы» в Петрозаводске — за нее архитектор получил почетную грамоту и Госпремию КАССР. Огромную стелу весом более 60 тонн нашли на окраине Петрозаводска, и ее пришлось отделять танком, а брусчатку к Вечному огню перенесли с Первомайского проспекта — там ее укладывали немецкие военнопленные в 1946–1947 годах.

«В 1980 г. за заслуги в области архитектуры и строительства Э. Ф. Андрееву было присвоено почетное звание «Заслуженный архитектор РСФСР», — уточнили в Национальном архиве.