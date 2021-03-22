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В Петрозаводске выключат на час подсветку городских фасадов

Новости. Общество
14:36, 23 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Столица Карелии в субботу присоединится к экологическому флешмобу "Час Земли".

В администрации города напомнили, что 27 марта в мире пройдет ежегодная международная акция "Час Земли". Участником массового экологического флешмоба, когда с 20.30 до 21.30 по местному времени выключат свет и бытовые электроприборы, станет и Петрозаводск. В столице Карелии  отключат подсветку на фасадах зданий.

Подсветку городских зданий на проспектах Ленина (на домах № 37 и № 38) и Карла Маркса (на домах №№ 12, 14 и 20) установили в прошлом году после обновления фасадов. Ремонт провели в рамках празднования 100-летия республики Карелия. Всего в 2020 году преобразились фасады 48 многоквартирных домов, расположенных в центральной части Петрозаводска.

"Час Земли" – ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF). Ее главная цель – формирование у людей ответственного отношения к окружающей среде. В этом году акция посвящена открытости экологической информации. Присоединиться к мировому флешмобу могут все желающие.

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Комментарии

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кир
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