В Петрозаводске выключат на час подсветку городских фасадов

Столица Карелии в субботу присоединится к экологическому флешмобу "Час Земли".

В администрации города напомнили, что 27 марта в мире пройдет ежегодная международная акция "Час Земли". Участником массового экологического флешмоба, когда с 20.30 до 21.30 по местному времени выключат свет и бытовые электроприборы, станет и Петрозаводск. В столице Карелии отключат подсветку на фасадах зданий.

Подсветку городских зданий на проспектах Ленина (на домах № 37 и № 38) и Карла Маркса (на домах №№ 12, 14 и 20) установили в прошлом году после обновления фасадов. Ремонт провели в рамках празднования 100-летия республики Карелия. Всего в 2020 году преобразились фасады 48 многоквартирных домов, расположенных в центральной части Петрозаводска.

"Час Земли" – ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF). Ее главная цель – формирование у людей ответственного отношения к окружающей среде. В этом году акция посвящена открытости экологической информации. Присоединиться к мировому флешмобу могут все желающие.