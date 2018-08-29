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Новости. Криминал
09:09, 29 Августа 2018
фото: www.haus-pfirrmann.de

В Петрозаводске вынесли приговор братьям, которые делали закладки с наркотиками

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Петрозаводский городской суд вынес обвинительный приговор двум братьям Р., которые обвинялись в покушении на сбыт наркотиков.

"Приговором Петрозаводского городского суда Республики Карелия признаны виновными два брата Р.Д. и Р.Н., ранее не судимые, в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и п.п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных, информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой, в крупном размере", - сообщили в суде.

Как следует из материалов дела, в июне прошлого года братья пытались сбыть на территории Петрозаводска различные наркотики, помещая их в тайники (закладки).

"Каждому из братьев назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отметили в суде.

Приговор пока не вступил в силу.

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