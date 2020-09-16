В Петрозаводске высадили 150 декоративных кустарников

Акции по озеленению прошли в сквере 70-летия Победы и на улице Ровио, сообщили в администрации столицы Карелии.

Специалисты мэрии, сотрудники Городского комбината благоустройства и жители карельской столицы приняли участие в посадке декоративных кустарников на Кукковке и Голиковке. 150 спирей появились вчера на улице Ровио и в сквере 70-летия Победы на пересечении улицы Калинина и проспекта Александра Невского.





Таким образом администрация дала старт ежегодной осенней акции "Петрозаводску – 100 тысяч деревьев". По её итогам на общественных территориях города запланировано высадить ещё более сотни растений.

Напомним, 18 сентября сотрудники Минприроды и правительства Карелии посадят более 6 тысяч молодых сосен на территории Кондопожского лесничества.