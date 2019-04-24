В Петрозаводске выступят члены "Музыкальной сборной России"

В Петрозаводской консерватории дадут концерт солисты Санкт-Петербургского Дома музыки.

В рамках XV Международного фестиваля искусств "Белые ночи Карелии" сегодня в большом зале консерватории состоится концерт членов "Музыкальной сборной России", лауреатов международных конкурсов Оксаны Сидягиной (арфа) и Андрея Телкова (фортепиано).

В программе солистов Санкт-Петербургского Дома музыки - произведения для арфы Генделя, Гранжани, Ренье, Поссе, Тищенко, Слонимского. Фортепиано зазвучит в музыке от Моцарта и Шумана.

"Музыкальная сборная России" – уникальный цикл концертов Санкт-Петербургского Дома музыки, в котором принимают участие молодые российские солисты – лауреаты недавних международных конкурсов, а также российские участники международного конкурса им. Чайковского перед конкурсными выступлениями. Концерты проходят в российских филармониях как собственными циклами и абонементами, так и отдельными выступлениями. В Петрозаводске концерты проекта проходят с 2011 года, рассказали в Доме музыки.